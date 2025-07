Atletica al meeting di Lignano anche i pesisti Fabbri e Weir

Prepariamoci a vivere un emozionante weekend di atletica al Meeting “Sport e Solidarietà” di Lignano Sabbiadoro, dove i grandi lanciatori azzurri Leonardo Fabbri e Zane Weir si sfideranno nella tappa Bronze del Continental Tour. Con la loro forza e determinazione, promettono spettacolo e record, mentre gli appassionati potranno seguire le dirette e rimanere aggiornati su Sportface Tv, vivendo ogni momento di questa grande manifestazione.

I lanciatori azzurri Leonardo Fabbri e Zane Weir saranno in gara domenica in Friuli allo stadio Teghil, tappa Bronze del Continental Tour di atletica. La entry list del Meeting "Sport e Solidarietà" di Lignano Sabbiadoro (Udine), edizione n. 36, si è chiusa con l'annuncio della presenza di Leonardo Fabbri (Aeronautica), campione europeo del peso e primatista italiano con 22,98.

