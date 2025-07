Tour de France 2025 Oscar Onley | Nel finale ero sfinito ma è bello lottare per il vertice

Nel cuore del Tour de France 2025, Oscar Onley si distingue ancora una volta con determinazione e tenacia. Nonostante la fatica nel finale, il giovane britannico del Team Picnic PostNL ha dimostrato di essere un combattente di grande talento, conquistando un quarto posto nella tappa di 174.2 km da Amiens a Rouen. La sua grinta promette grandi cose: ora, non resta che seguire il suo cammino verso il successo.

Buon lavoro per Oscar Onley in occasione della quarta tappa del Tour de France 2025. Il corridore in forza al Team Picnic PostNL ha strappato il quarto piazzamento nella frazione di 174.2 km che ha previsto una partenza da Amiens Métropole ed un arrivo a Rouen. Il britannico nello specifico ha preso parte alla scoppiettante volata, risoltasi con il trionfo di un super Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG), vincitore davanti a Mathieu Van der Poel (Alpecin – Deceuninck) e a Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike). Un risultato significativo, considerata anche una caduta arrivata a 25 km dal traguardo che non poco complicato i piani dell’atleta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2025, Oscar Onley: “Nel finale ero sfinito, ma è bello lottare per il vertice”

