Pd | la dirigenza ha fallito sul Comune di Avellino ne renda conto

Il fallimento della dirigenza del PD a Avellino richiede un confronto serio e trasparente. In un'assemblea promossa dal circolo “Aldo Moro”, si ribadisce la necessità di coerenza e responsabilità, mentre si lanciano dure critiche alla gestione provinciale. Con l’intervento speciale del presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, il dibattito si accende, lasciando intendere che il futuro del partito nella città e nella provincia dipende da scelte chiare e condivise.

Tempo di lettura: 5 minuti Una nuova assemblea del Pd, s pecificatamente promossa dal circolo del "Aldo Moro" per ribadire la linea di " coerenza e trasparenza" al Comune di Avellino e non senza lanciare critiche alla dirigenza provinciale del dem. Ospite "d'onore" il Presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, che pure in queste settimane è stato tirato in ballo da quella parte del parito che non esclude un possibile a priori il sostegno al Governo di salute pubblica proposto dal sindaco Laura Nargi dopo la rottura con Gianluca Festa, e che ha fatto osservare come anche a Palazzo Caracciolo si governi nel segno delle cosiddette "larghe intese".

