Per l’Italia una prevedibile maglia nera dal Rapporto sullo Stato di diritto | dal 9 agosto potremo denunciare

Il rapporto europeo sullo Stato di diritto non lascia spazio all'ottimismo: l’Italia si conferma in ritardo, rischiando una maglia nera nel 2024. La relazionepromuove un quadro preoccupante, evidenziando mancanze e minacce crescenti ai principi fondamentali, senza aver adottato le raccomandazioni chiave. La situazione si fa ancora più critica, e il momento di denunciare è arrivato: è fondamentale agire subito per tutelare la nostra democrazia e i diritti di tutti.

Tutto come previsto e prevedibile: la Relazione europea sullo Stato di diritto, che affronta anche i temi relativi alla libertà dei media, ha confermato un giudizio negativo sull’Italia. Rispetto al 2024 non si sono registrati miglioramenti e il governo non ha accolto alcuna delle raccomandazioni rivolte all’Italia. Non sono state adottare norme a tutela del segreto professionale e della tutela delle fonti, anzi sono aumentate le minacce, i pedinamenti, sino al clamoroso caso degli spiati da Paragon e del testardo rifiuto a rendere pubblici i nominativi, elenco saldamente rinchiuso nei cassetti dell’esecutivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Per l’Italia una prevedibile maglia nera dal Rapporto sullo Stato di diritto: dal 9 agosto potremo denunciare

L'Europa deve decidere se stare dalla parte dello stato di diritto o dalla parte dell'autoritarismo». Così, alla Stampa, l'eurodeputata Avs Ilaria Salis, a dieci giorni dalla decisione del Parlamento Ue sulla richiesta ungherese di revocarle l'immunità parlamentare.

