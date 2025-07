Capitale della Cultura 2028 le 25 candidature | la Campania guida con 6 città

È partita la sfida per eleggere la Capitale della Cultura 2028, un viaggio tra storie, tradizioni e innovazione. Con 25 candidature in tutta Italia, la Campania si distingue, guidando con ben 6 città, tra cui Bacoli. Un’occasione unica per scoprire il patrimonio ricco e vibrante di questa regione e valorizzare il talento italiano nel panorama culturale globale. La corsa è aperta: chi si aggiudicherà il titolo?

Parte la sfida per decretare la nuova Capitale della Cultura italiana 2028. Sono 25 le città selezionate in tutta Italia con la Campania che guida con ben 6 candidature: Bacoli,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Capitale della Cultura 2028, le 25 candidature: la Campania guida con 6 città

In questa notizia si parla di: capitale - cultura - candidature - campania

Polo universitario e capitale della cultura: dalla Regione arrivano 13 milioni di euro - Durante la visita dell'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, si è discusso del Polo universitario e dei progetti per Pordenone Capitale Italiana della Cultura, con l'annuncio di un finanziamento di 13 milioni di euro dalla regione.

È ufficialmente partita la sfida per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028, e la Campania si distingue come la regione più rappresentata con sei candidature tra le 25 selezionate a livello nazionale. Un segnale forte dell'impegno del territorio verso la val Vai su Facebook

Capitale della Cultura 2028, le 25 candidature: la Campania guida con 6 città; Capitale della cultura 2028, sono 25 le città candidate; Capitale della Cultura 2028, le 25 candidature: la Campania guida con 6 città.

Capitale della Cultura 2028, le 25 candidature: la Campania guida con 6 città - Sono 25 le città selezionate in tutta Italia con la Campania che guida ... Segnala msn.com

Capitale italiana della Cultura 2028, candidate 5 città (e una “alleanza” di Comuni) della Campania - Fra le città della Campania c’è la flegrea Bacoli, Benevento e anche ‘lUnione dei Comuni Città Caudina. fanpage.it scrive