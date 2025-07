Rivolta d' Adda montato sul tir il rimorchio rubato | camionista denunciato per ricettazione

Una scena che lascia senza parole: un camionista di 34 anni si lasciava alle spalle un'ombra inquietante. Alla guida di un tir trainava un rimorchio rubato, ma il suo inganno è stato presto svelato dai carabinieri di Rivolta d’Adda. La scoperta ha portato a una denuncia per ricettazione, sollevando interrogativi sulla criminalità stradale e sulla sicurezza sulle nostre strade. Ma cosa si cela dietro questa vicenda? Scopriamolo insieme.

Rivolta d’Adda (Cremona), 8 luglio 2025 – Alla guida di un tir trainava un rimorchio rubato. Un camionista di 34 anni è stato denunciato per ricettazione dai carabinieri della stazione di Rivolta d’Adda. Lunedì pomeriggio intorno alle 18, una pattuglia della stazione di Rivolta d’Adda si trovava sulla SP 4 nel comune di Rivolta e ha controllato un camion, completo di rimorchio, condotto dal 34enne. Dal controllo in banca dati delle targhe i militari hanno accertato che il trattore stradale era regolare, mentre il rimorchio, di proprietĂ di un’azienda della provincia di Milano, risultava rubato e il furto era stato denunciato in provincia di Milano a fine giugno scorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rivolta d'Adda, montato sul tir il rimorchio rubato: camionista denunciato per ricettazione

In questa notizia si parla di: rivolta - adda - rimorchio - rubato

Giovanni Sgroi, arrestato il medico e sindaco di Rivolta d?Adda per violenza sessuale. «Abusi su almeno quattro pazienti» - Il medico e sindaco di Rivolta d'Adda, Giovanni Sgroi, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale e abusi su almeno quattro pazienti.

Rivolta d'Adda, montato sul tir il rimorchio rubato: camionista denunciato per ricettazione; Rivolta d’Adda. In viaggio con rimorchio rubato, 34enne deferito; Rivolta d'Adda. Trovato in possesso di un rimorchio rubato, denunciato un uomo.

Riciclava auto rubate Arrestato 30enne di Rivolta d'Adda - I carabinieri di Rivolta d’Adda, in provincia di Cremona, hanno proceduto all’arresto di Ivan S. Da ilgiorno.it

Rubato camion con rimorchio - Il Resto del Carlino - Una banda di malviventi dal sud Italia avrebbe tentato il gran colpo a Porto Recanati, rubando nottetempo un camion rimorchio (con sopra un muletto) appartenete a una ditta di trasporti. Scrive ilrestodelcarlino.it