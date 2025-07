Google Play Protect potrebbe presto proteggere anche le PWA e i WebAPK

Se le recenti indiscrezioni sono corrette, Google Play Protect potrebbe espandere presto la sua protezione anche alle Progressive Web Apps (PWA) e ai WebAPK, offrendo una sicurezza ancora più completa agli utenti Android. Questa novità rappresenta un passo importante verso un ecosistema più sicuro e integrato, in grado di tutelare le applicazioni web emergenti tanto quanto quelle tradizionali. Scopriamo insieme i dettagli di questa interessante evoluzione.

