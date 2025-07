Pogacar show al Tour e vittoria numero 100 in carriera | che duelli con Vingegaard e Van der Poel che resta in giallo a pari tempo

Tadej Pogacar conquista la quarta tappa del Tour de France con uno spettacolare attacco in salita e un emozionante sprint finale, aggiungendo un'altra vittoria alla sua carriera, ormai alle soglie delle 100. Il duello tra il campione sloveno, Van der Poel e Vingegaard infuoca le strade di Rouen, lasciando il traguardo in equilibrio e il giallo ancora avvolto nel mistero. La corsa è più aperta che mai, e il viaggio verso Parigi promette emozioni senza fine.

Attacco in salita, sprint finale dopo la “sfida” di van der Poel e vittoria numero 100 in carriera. Un super Tadej Pogacar vince la quarta tappa del Tour de France: come al suo solito, lo fa regalando spettacolo sul traguardo al Rouen. Nello sprint finale il ciclista sloveno è arrivato davanti alla Maglia gialla, ma non è riuscito a strappargliela. O meglio, il tempo generale è lo stesso ma Mathieu van der Poel conserva il simbolo del primato del Tour grazie ai piazzamenti. Sembra ormai questione di giorni, poi a contendersi la Grand Boucle saranno definitivamente Pogacar e Jonas Vingegaard, ancora una volta terzo al traguardo ma unico capace di reggere lo scatto di Pogacar sull’ultima cote di giornata, la Rampe Saint Hilaire, a poco più di 5 km dall’arrivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Pogacar show al Tour e vittoria numero 100 in carriera: che duelli con Vingegaard e Van der Poel, che resta in giallo a pari tempo

