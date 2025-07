Ritiro estivo Inter 2025-26 l’annuncio ufficiale del club nerazzurro | la data d’inizio e il programma completo

L’estate dell’Inter si avvicina, e l’attesa cresce con entusiasmo! Dopo le emozioni del Mondiale per Club, i nerazzurri si preparano a tornare in campo con il ritiro estivo 2025-26, ufficialmente annunciato dal club. La data di inizio è fissata per sabato 26 luglio, un momento importante per rafforzare il team e pianificare la nuova stagione. Scopriamo insieme il programma completo e tutte le novità che aspettano i tifosi nerazzurri!

. Il comunicato. La nuova stagione dell’ Inter è ormai alle porte, con l’avvicinarsi della data del raduno ufficiale. Dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club, la squadra di Cristian Chivu è pronta a concentrarsi sugli impegni futuri, con il primo appuntamento fissato per sabato 26 luglio. Come annunciato dal club nerazzurro tramite una nota ufficiale, i calciatori si raduneranno al BPER Training Centre per la ripresa degli allenamenti. L’Inter, che ha concluso la scorsa stagione con alti e bassi, ora guarda al futuro con rinnovato ottimismo e determinazione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ritiro estivo Inter 2025-26, l’annuncio ufficiale del club nerazzurro: la data d’inizio e il programma completo

