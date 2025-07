Approdi d’Autore l’eccellenza culturale torna a Ischia per la 21ª edizione

L’isola di Ischia si prepara ad accogliere nuovamente un evento imperdibile: la 21ª edizione di “Approdi d’Autore”, la manifestazione letteraria ideata da Pietro Graus, simbolo di eccellenza culturale e passione per la cultura italiana. Un’occasione unica per immergersi in dialoghi, incontri e scoperte letterarie che arricchiranno l’isola di arte e ispirazione. Sabato 12 luglio 2025, l’isola si trasformerà nel cuore pulsante della letteratura italiana, rinnovando il suo ruolo di polo culturale.

La cultura approda ancora una volta sull’isola d’Ischia: torna per la sua ventunesima edizione “Approdi d’Autore”, la manifestazione letteraria ideata e fortemente voluta dall’editore Pietro Graus, fondatore della Graus Edizioni, casa editrice che negli anni si è affermata come autentico punto di riferimento nel panorama culturale italiano. Sabato 12 luglio 2025, a partire dalle ore . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - “Approdi d’Autore”, l’eccellenza culturale torna a Ischia per la 21ª edizione

In questa notizia si parla di: approdi - autore - culturale - torna

COMUNICATO STAMPA “Approdi d’Autore”, l’eccellenza culturale torna a Ischia per la 21ª edizione Con preghiera di pubblicazione e/o diffusione La cultura approda ancora una volta sull’isola d’Ischia: torna per la sua ventunesima edizione “Approdi d’Autore Vai su Facebook

Festival letterari, premi e fiere del libro 2025: il calendario aggiornato; Ischia, giovedì al Teatro Greco sarà in scena per la prima volta l'ensemble di fiati - -; Riecco Zelbio cult. Incontri d’autore tra musica e teatro.

“Approdi d’Autore”, l’eccellenza culturale torna a Ischia per la 21ª edizione - La cultura approda ancora una volta sull’isola d’Ischia: torna per la sua ventunesima edizione “Approdi d’Autore”, la manifestazione letteraria ideata e ... Secondo napolivillage.com

Approdi d’autore, l’eccellenza culturale protagonista ad Ischia - La cultura approda ancora una volta sull’isola d’Ischia: torna per la sua ventunesima edizione “Approdi d’Autore”, la manifestazione letteraria ideata e fortemente voluta dall’editore ... Segnala corriereirpinia.it