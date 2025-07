Ucraina Trump | Putin gentile ma dice un sacco di stronzate

In un clima di tensione e diplomazia complicata, Donald Trump commenta la crisi ucraina e il ruolo di Putin con parole dirette e senza filtri. Durante una riunione di Gabinetto alla Casa Bianca, il presidente americano ha espresso la sua opinione sulla guerra, i rischi di sanzioni alla Russia e la natura spesso ambigua del leader russo. La sua dichiarazione lascia trasparire una visione cinica e franche di un conflitto che scuote gli equilibri mondiali.

Nel corso di una riunione di Gabinetto alla Casa Bianca il presidente americano, Donald Trump, ha di stare valutando sanzioni alla Russia. “Ci sto pensando”, ha affermato. Quella è una guerra che non avrebbe mai dovuto accadere. “Molte persone stanno morendo e questo dovrebbe finire”, ha detto ancora. Vladimir Putin “dice un sacco di stronzate”, ha aggiunto Trump. “Riceviamo un sacco di sciocchezze da parte di Putin. È sempre molto gentile, ma alla fine questo non significa nulla”. Macron: “Combatteremo per il cessate il fuoco in Ucraina”. Il presidente francese Emmanuel Macron ha trattato il tema della guerra in Ucraina, parlando al parlamento del Regno Unito. 🔗 Leggi su Lapresse.it