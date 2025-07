Tuttosport – Lotito ricoverato Lazio in apprensione | malore accertamenti in ospedale

In un momento di grande apprensione per i tifosi biancocelesti, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma a causa di un malore. La sua condizione richiede approfonditi accertamenti, mentre la squadra e i supporter pregano per buone notizie. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti sullo stato di salute di Lotito e sul futuro del club.

2025-07-08 18:18:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport: Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma in seguito a un malore. Le condizioni del numero uno del club biancoceleste hanno reso necessario il trasferimento in ospedale per sottoporlo a tutti gli accertamenti del caso. Al momento si attendono aggiornamenti ufficiali sul suo stato di salute. Lazio, Lotito ricoverato: cosa è successo. Lotito avrebbe subito un malore durante gli impegni in programma in Senato. Il presidente della Lazio sarebbe stato poi trasferito nell' unità coronarica: un reparto ospedaliero specializzato nella cura di pazienti con patologie cardiache acute che necessitano di monitoraggio continuo e intensivo dei parametri vitali.

Lotito ricoverato al Gemelli, il malore in Senato. «Problemi respiratori, necessari accertamenti» - Claudio Lotito, presidente della Lazio, è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo un improvviso malore che lo ha colto in Senato.

