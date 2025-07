Piantedosi atterra in Libia e viene respinto dalle autorità | Ingresso illegale nel Paese | Nuovo incontro Trump-Netanyahu stasera

Piantedosi atterra in Libia, ma viene respinto dalle autorità locali per ingresso illegale, in un gesto senza precedenti all'aeroporto di Benina. Il Viminale e il team coinvolto sono stati dichiarati «persone non grate» e fatti rientrare, segnando una mossa clamorosa nelle politiche migratorie. Nel frattempo, si preannuncia un nuovo incontro tra Trump e Netanyahu questa sera, mentre il mondo osserva con attenzione questi sviluppi geopolitici.

Piantedosi atterra in Libia e viene respinto dalle autorità: «Ingresso illegale nel Paese» - Il ritorno di Piantedosi in Libia si trasforma in un episodio turbolento: respinto dalle autorità locali, il governo di Bengasi accusa Italia, Malta e Grecia di aver infranto le norme diplomatiche internazionali.

