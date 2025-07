Anas scontro sul rinnovo della convenzione senza controlli Ue L’opposizione abbandona i lavori della commissione Trasporti alla Camera

La recente vicenda sulla convenzione Anas ha acceso i riflettori sulle tensioni tra il governo e le istituzioni europee. Con un emendamento che consente di bypassare i controlli UE, la maggioranza ha alimentato il dibattito sul futuro delle infrastrutture italiane e il rispetto delle normative comunitarie. Una settimana intensa di scontri parlamentari che rischia di ridefinire i rapporti tra Stato e enti concessionari. Ma quali sono le implicazioni reali di questa decisione?

E’ praticamente una settimana che lo scontro politico, almeno nelle aule parlamentari, si è spostato tutto sul Dl Infrastrutture e in particolare sui rapporti tra stato italiano e Anas. Prima lo scontro sul rincaro dei pedaggi ad agosto, poi ritirato, ora un emendamento, approvato dalla maggioranza che permette al governo di rinnovare la concessione autostradale senza sottoporsi ai controlli della Commissione europea in materia, in particolare di aiuti statali alle aziende. La relazione sulla soppressione del comma spiega infatti che si prevede la «soppressione dell’ultimo comma dell’articolo 2 della legge 156 del 2021 avente ad oggetto la comunicazione preventiva alla commissione europea, riguardo il rinnovo della convenzione unica con Anas». 🔗 Leggi su Open.online

