La tutela del posto di lavoro per i malati oncologici passa da 6 mesi a 2 anni | sì unanime al Senato Il testo è legge

La tutela dei malati oncologici si rafforza con una nuova legge approvata all’unanimità dal Senato, che estende la durata della protezione del posto di lavoro da 6 mesi a ben 2 anni. Un passo importante per garantire sicurezza e supporto a chi affronta gravi malattie. Questa innovazione legislativa, già condivisa dalla Camera, rappresenta un concreto segnale di attenzione e solidarietà. Grazie alla nuova legge, per la quale il ...

È arrivato all’unanimità da parte del Senato il via libera al ddl n. 1430 sulla conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche per i malati oncologici e i pazienti affetti da malattie invalidanti e gravi, anche rare. Il testo, già approvato dalla Camera, diventa così legge. Cosa prevede la nuova legge per la conservazione del posto di lavoro dei malati oncologici. Grazie alla nuova legge, per la quale il governo ha stanziato una copertura di 20 milioni di euro, oltre alla conservazione del posto di lavoro, saranno possibili permessi più lunghi, maggiori tutele per i genitori con figli malati e sospensioni dell’attività autonoma. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La tutela del posto di lavoro per i malati oncologici passa da 6 mesi a 2 anni: sì unanime al Senato. Il testo è legge

