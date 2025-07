Wimbledon tra Sinner e Alcaraz è anche guerra di cuori | le bellissime Laila ed Emma amiche o fidanzate?

Wimbledon tra Sinner e Alcaraz si trasforma anche in una sfida di cuore, tra gossip e amicizie sincere. Il numero 2 del mondo, Carlos Alcaraz,, non solo sorprende per le sue performance, ma anche per le voci sulla vicinanza con la splendida Emma Raducanu. Tra strategie sul campo e sussurri di flirt, il torneo diventa teatro di emozioni autentiche e intriganti. Ma cosa succederà davvero tra loro? La risposta potrebbe riscrivere le regole del tennis e del cuore.

Il gossip sul numero 2 del mondo, Carlos Alcaraz, parte da lontano, da molto lontano, ben prima di Wimbledon. Ma nel torneo più importante del mondo, sull’erba verde speranza del monumento al tennis mondiale, lo spagnolo fa discutere molto anche per la vicinanza con una bellissima tennista britannica, Emma Raducanu, con la quale però, al momento, si limita a giocare il doppio misto. Voci maliziosi, però, si accavallano anche sulla simpatia tra l’altro grande favorito del torneo, Jannik Sinner, che sarebbe dato come molto “vicino” a una fotomodella danese, forse presente a Wimbledon, Lala Hasanovic. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Wimbledon, tra Sinner e Alcaraz è anche “guerra di cuori”: le bellissime Laila ed Emma amiche o fidanzate?

