Ex Ilva due scenari per la decarbonizzazione

L’ex Ilva di Taranto si prepara a una rivoluzione verde con due possibili scenari per la sua decarbonizzazione, garantendo tre forni elettrici e mantenendo livelli di produzione e occupazione. Durante l’incontro al Mimit, il ministro Adolfo Urso ha illustrato le opzioni, aprendo nuove prospettive per il futuro industriale della città. La prima ipotesi prevede la realizzazione di...

Entrambi i due scenari per la decarbonizzazione dell’ex Ilva delineati al tavolo al Mimit garantiscono tre forni elettrici, con gli stessi livelli di produzioni e di occupazione. Lo ha spiegato il ministro delle Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso al termine dell’incontro sull’ex Ilva. I due scenari per l’ex Ilva di Taranto. “Abbiamo illustrato due ipotesi – ha sottolineato –. La prima prevede la realizzazione a Taranto, nei tempi congrui, di tre forni elettrici con tre Dri che li alimenteranno, questa soluzione ha necessità di una nave rigassificatrice che fornisca il gas necessario per i Dri che realizzeranno il preridotto per i forni elettrici”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ex Ilva, due scenari per la decarbonizzazione

