Startlist cronometro Tour de France 2025 Caen-Caen | orari di partenza programma tv

Preparati a vivere l’emozione della quinta tappa del Tour de France 2025! Domani, mercoledì 9 luglio, Caen ospiterà la cronometro individuale di 33 km, un vero banco di prova per i 181 corridori ancora in corsa. Scopri orari di partenza, programma TV e streaming, e non perdere neanche un secondo di questa sfida epica sulla strada verso la gloria.

La quinta tappa dell’ edizione numero 112 del Tour de France di ciclismo su strada verrà disputata domani, mercoledì 9 luglio 2025: si tratta della cronometro individuale di 33 km con partenza ed arrivo a Caen, che dovranno affrontare i 181 atleti ancora in gara. La diretta tv sarà disponibile in abbonamento su Eurosport 1 HD ed in chiaro su Rai 2 HD dalle ore 14.45, mentre la diretta streaming sarà fruibile in abbonamento su discovery+ e DAZN e gratuitamente su Rai Play dalle 14.45, infine la diretta live testuale integrale sarà offerta da OA Sport. CAENDARIO TOUR DE FRANCE 2025. Mercoledì 9 luglio – Quinta tappa: Caen-Caen (cronometro individuale, 33 km) Orario partenza primo atleta: 13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Startlist cronometro Tour de France 2025, Caen-Caen: orari di partenza, programma, tv

