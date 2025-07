FC 25 si rinnova l’Obiettivo Live | Punti Rush

Se sei un appassionato di EA Sports FC 25, non puoi perdere il nuovo obiettivo Live: Punti Rush! Ogni settimana, questa sfida ti invita a collaborare con i tuoi compagni per completare incarichi e ottenere premi esclusivi. Con un periodo di tempo limitato tra giugno e luglio, questa è l’occasione perfetta per mettere alla prova le tue abilità e scalare la classifica. Pronto a raccogliere la sfida?

Nuovo appuntamento con gli obiettivi settimanali di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovo obiettivo Live: Punti Rush. Questo obiettivo si rinnova ogni settimana! Nuovo Obiettivo Live: Punti Rush. Completa i bonus Rush insieme ai tuoi compagni per ottenere punti Rush! Numero di incarichi da completare: 5. Premi finale: 1x 86+ x2 Rare Gold Players Pack Non scambiab.. Inizio 8 giugno – Scadenza: 15 luglio.   1 –  2.500 Punti Rush. Ottieni 2.500 punti Rush questa settimana.. Premio: 1x 83+ x7 Rare Gold Player Pack Non scambiab.. 2 – 10.000 Punti Rush. Ottieni 10.

