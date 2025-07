A 16 anni armato di coltello fa irruzione in una scuola elementare | morta bimba di 8 anni in Brasile 3 feriti

Un episodio sconvolgente scuote il Brasile: un adolescente di 16 anni armato di coltello ha seminato il panico in una scuola elementare, causando una tragedia che ha colpito profondamente la comunità. La violenza insensata ha portato alla perdita di una bambina di soli 8 anni e a tre feriti, mentre l'aggressore è stato prontamente arrestato. Un dramma che mette ancora una volta in discussione le misure di sicurezza e il benessere dei nostri giovani. Continua a leggere.

Dramma in Brasile, dove un ragazzo di 16 anni ha fatto irruzione in una scuola elementare a Estação e ha accoltellato tre bambine e un'insegnante. Una studentessa di 8 anni è morta. L'aggressore è stato arrestato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

