L’arrivo in auto contromano e la corsa verso la pista Gli amici del ragazzo morto a Orio | Siamo sotto choc

L’arrivo in auto contromano e la corsa verso la pista di Orio al Serio hanno sconvolto tutti. La tragica morte di un giovane ragazzo, coinvolto in un episodio definito “inconveniente” da Sacbo, ha scosso profondamente una comunità intera. Quello che avrebbe potuto sembrare un semplice incidente si rivela invece come una tragedia che mette in discussione la sicurezza e l’attenzione che meritiamo nei nostri aeroporti.

In una stringatissima nota Sacbo, la società che gestisce l'aeroporto di Orio al Serio, definisce inizialmente l'accaduto "un inconveniente". Un termine – spiegano fonti aeroportuali – usato nel linguaggio aeronautico, per definire un evento che pregiudica o possa pregiudicare la sicurezza delle operazioni. Un termine tecnico che però non riflette a pieno la dimensione di ciò che si è appena verificato: il dramma di un giovane uomo bergamasco, di 35 anni, che per ragioni al momento sconosciute avrebbe deciso di farla finita nel modo più atroce possibile. Come nel caso della 14enne che si è tolta la vita all'ex Reggiani, decidiamo di non divulgare le generalità del ragazzo che martedì mattina, 8 luglio, è arrivato nel parcheggio dell'aeroporto al volante della sua Fiat 500 contromano, attirando subito l'attenzione di alcuni poliziotti a presidio della zona.

