Lotito dal Senato al Gemelli

Claudio Lotito, presidente della Lazio, smentisce categoricamente le voci di un malore e chiarisce: è stato al Policlinico Gemelli solo per semplici accertamenti, non per un'emergenza. La sua visita, infatti, è stata dettata da necessità di verifiche mediche, mentre si trovava al Senato. Un episodio che sottolinea l'importanza di distinguere tra allarmi infondati e reali emergenze mediche.

“Ma quale malore, nessun malore. Sono andato per accertamenti“. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, smentisce ogni notizia divulgata secondo cui sarebbe stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo aver percepito un malanno mentre si trovava in Senato. Sotto osservazioni per accertamenti, quindi, il senatore di Forza Italia, 68 anni, che al telefono con . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Lotito dal Senato al Gemelli

