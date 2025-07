Dazi Lollobrigida e la proposta sulla bresaola

La proposta del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida di produrre bresaola con carne importata dagli Stati Uniti e ri-esportarla nel mercato americano sta scatenando un acceso dibattito. Una strategia audace che mira a riequilibrare i rapporti commerciali, ma solleva anche interrogativi sulle implicazioni etiche e sulla sostenibilità. È una mossa che potrebbe cambiare le regole del gioco, o rischia di aprire nuovi fronti di tensione nelle relazioni internazionali.

Fa discutere a proposito della questione dazi l’idea lanciata dal ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, di produrre bresaola con carne importata dagli Stati Uniti per poi riesportarla verso gli Usa. “Questa proposta può essere una delle ipotesi per bilanciare il rapporto tra la nostra esportazione, oggi molto più importante rispetto a quella proveniente dagli Stati Uniti e convincerli in questo modo che, invece, le politiche tariffarie non avvantaggiano né noi né loro”, spiega il titolare del Masaf a margine dell’assemblea di Confagricoltura all’Università Bocconi di Milano. L’idea del ministro dell’Agricoltura. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi, Lollobrigida e la proposta sulla bresaola

In questa notizia si parla di: dazi - lollobrigida - proposta - bresaola

Lollobrigida sulla guerra dei dazi: “Il mercato americano non è sostituibile” - Francesco Lollobrigida lancia un chiaro messaggio sulla guerra dei dazi: il mercato americano è un pilastro insostituibile per l'Italia.

Una manovra commerciale “non convenzionale” per aprire nuovi spazi di export e rispondere alle pressioni sui dazi americani. È questa la direzione della proposta del ministro Lollobrigida. https://f.mtr.cool/jkzvyqswyx #lollobrigida #dazi #bresaola #export #e Vai su X

Trump minaccia dazi del 17% su tutti i prodotti agricoli europei. Un colpo durissimo per le imprese italiane, soprattutto per il nostro export agroalimentare. E la soluzione geniale arriva da Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, ospite del Forum in Vai su Facebook

La strategia della bresaola contro i dazi: in cosa consiste la proposta di Lollobrigida; La proposta di Lollobrigida sulla bresaola contro i dazi: Facciamola con la carne made in Usa e rivendiamogliela; La bresaola con carne americana? La proposta di Lollobrigida contro i dazi, i dubbi di Confagricoltura.

La strategia della bresaola contro i dazi: in cosa consiste la proposta di Lollobrigida - Calderone (Assica): «L’idea del ministro di produrre bresaola con carne importata dagli Stati Uniti per poi riesportarla verso gli Usa può stare in piedi» ... Come scrive ilsole24ore.com

La bresaola con carne americana? La proposta di Lollobrigida contro i dazi, i dubbi di Confagricoltura - Il presidente Giansanti: «Ben vengano tutti quegli accordi che possono ovviamente portare valore, purché questo non intacchi il sistema delle denominazioni d’origine» ... Si legge su msn.com