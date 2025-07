Napoli non solo i nuovi acquisti | Conte riparte dalle certezze di centrocampo

Napoli non solo punta sui nuovi acquisti, ma torna a fare affidamento sulle certezze del suo centrocampo, cuore pulsante di ogni grande squadra. Con un mix di conferme e colpi strategici, i partenopei rafforzano la formazione per affrontare con determinazione una stagione che potrebbe spaziare oltre i confini della Serie A. Se tra attacco e difesa c’è movimento, allora il Napoli si prepara a scrivere un altro capitolo di gloria, ampliando gli orizzonti del suo spettacolare cammino.

Napoli, 8 luglio 2025 – Gli attacchi fanno vendere maglie e abbonamenti, le difese fanno vincere i campionati e con le mediane si vincono le partite: lo schema è molto chiaro al Napoli, che non a caso, tra conferme e nuove acquisti, sta provando a puntellare tutti i reparti per regalarsi un'altra stagione di gloria, stavolta magari non necessariamente con vista sulla sola Serie A. Se tra attacco e difesa c'è un bel po' di movimento che potrebbe intaccare anche l'undici tipo di Antonio Conte, il centrocampo, almeno nei suoi interpreti principali, sembra destinato a non subire scossoni: la linea scelta è quella di una continuità praticamente inevitabile alla luce del recedente rendimento degli interpreti in campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli, non solo i nuovi acquisti: Conte riparte dalle certezze di centrocampo

In questa notizia si parla di: napoli - acquisti - conte - riparte

Napoli, non solo acquisti: c’è anche il rinnovo del titolarissimo - Il Napoli non si ferma agli acquisti, ma punta forte anche sui rinnovi! Con il contratto di Antonio Conte blindato, il club dimostra di voler costruire un futuro solido e vincente.

Manna e Conte alzano il muro. Sam Beukema era il prescelto sin dal primo giorno del mercato e oggi è a un passo dagli azzurri. Decisiva la volontà del calciatore, ma soprattutto l’opera persuasiva dell’entourage con il Bologna. I rossoblù hanno capito che il c Vai su Facebook

Napoli, non solo i nuovi acquisti: Conte riparte dalle certezze di centrocampo; Il nuovo Napoli riparte da Sudakov e Comuzzo, ma sono in arrivo tre o quattro big; Napoli già al completo in ritiro con i nuovi acquisti? De Laurentiis: Ci sono due problemi.

Napoli, non solo i nuovi acquisti: Conte riparte dalle certezze di centrocampo - Napoli, 8 luglio 2025 – Gli attacchi fanno vendere maglie e abbonamenti, le difese fanno vincere i campionati e con le mediane si vincono le partite: lo schema è molto chiaro al Napoli, che non a caso ... Lo riporta sport.quotidiano.net

Sabatini: "Il Napoli in pole per lo scudetto: 5 acquisti importanti per Conte" - Mancano ancora diverse settimane all'inizio della stagione, ma le varie società del campionato italiano di Serie A si stanno già rinforzando in vista della prossima annata. Riporta msn.com