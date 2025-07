' Stop missione Piantedosi a Bengasi per incomprensione'

La recente sospensione della missione di Piantedosi a Bengasi si rivela, secondo fonti qualificate, come il risultato di un’inesorabile incomprensione protocollare. Un episodio che, sottolineano, non ha mai compromesso i rapporti tra Italia e Libia né coinvolto direttamente la nostra delegazione. Una sfida diplomatica che richiede chiarezza e tempestività per ristabilire la piena cooperazione. È fondamentale chiarire i dettagli di questa vicenda e rafforzare la comunicazione tra le parti coinvolte.

Fonti qualificate spiegano all'ANSA che c'è stata "un' incomprensione protocollare non gestita dalla rappresentanza italiana alla base dello stop alla missione diplomatica " con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a Bengasi, in Libia. Il problema, sottolineano le stesse fonti, "non ha mai riguardato assolutamente la componente italiana della delegazione e men che mai i rapporti bilaterali con l'Italia".

