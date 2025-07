Psg Kevin Durant nuovo socio | 46 milioni e porte aperte al mercato USA

Il mondo del calcio sta vivendo una rivoluzione, e il PSG si prepara a scrivere una nuova pagina con Kevin Durant tra i soci. Con un investimento di 46 milioni di euro e porte spalancate al mercato USA, il colosso francese si apre a opportunitĂ senza precedenti. Un movimento che potrebbe trasformare il panorama sportivo internazionale, riflettendo il crescente interesse e potenziale economico del calcio negli Stati Uniti. La Fifa, intanto, osserva attentamente questa dinamica in continua evoluzione.

Qualcosa è cambiato all’interno del Psg. Un movimento societario che potrebbe avere un impatto considerevole nel prossimo futuro. Kevin Durant ha investito nel mondo del calcio. Non il primo e non di certo l’ultimo sportivo a tentare una mossa del genere, nei confini del proprio sport o al di fuori. L’esplosione del calcio negli Stati Uniti è un fenomeno evidente e questi segnali non possono essere ignorati. Si pensi poi che la Fifa ha annunciato l’apertura di un ufficio di rappresentanza nella Trump Tower. Con l’avvicinarsi del Mondiale, tutti i pianeti sembrano allinearsi. In quest’ottica, dunque, l’investimento della stella dell’NBA ha decisamente senso. 🔗 Leggi su Quifinanza.it