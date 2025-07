Riso perfetto in pochi minuti | il cuoririso che ti serve è al 28% di sconto

Scopri come ottenere un riso perfetto in pochi minuti con il cuociriso G3 Ferrari, ora in offerta a soli 39,99 euro con uno sconto del 28%. Elegante, pratico e versatile, questo elettrodomestico ti permette di preparare fino a 10 tazze di riso o verdure, semplificando ogni tua operazione culinaria. Non perdere questa occasione: porta in cucina tecnologia e stile, rendendo ogni piatto un successo!

Il cuociriso G3 Ferrari si presenta come un'ottima soluzione per chi desidera un cuociriso pratico, versatile e dal design elegante. Disponibile in offerta a 39,99 euro, grazie a uno sconto del 28%, questo piccolo elettrodomestico riesce a unire funzionalità avanzate e semplicità d'uso, diventando un valido alleato in cucina. Prepari fino a 10 tazze di riso, ma anche verdure. Con una capacità di 1,8 litri, questo cuociriso è in grado di preparare fino a 10 porzioni di riso, risultando ideale per famiglie numerose o per chi ama organizzare pranzi e cene con ospiti.

