Uomini e Donne tra Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea è rottura | ecco perché è finita

Dopo mesi di speranze, emozioni e romanticismo, il lieto fine tra Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea si trasforma in una rottura clamorosa. La coppia, tra le più sorprendenti dell’ultima edizione di Uomini e Donne, si è infatti separata: scopriamo insieme cosa ha portato alla fine di questa storia intensa e passionale, lasciandoci con la domanda: cosa realmente è successo tra i due protagonisti?

Dopo mesi di speranza e romanticismo, cala il sipario su una delle coppie più sorprendenti dell'ultima edizione di Uomini e Donne. Ecco cosa è successo davvero tra la dama storica e lo chef pugliese. Quest'anno Uomini e Donne ci ha regalato storie emozionanti, colpi di scena e anche qualche coppia che sembrava finalmente pronta a resistere oltre le telecamere. Una di queste era quella formata da Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea, due volti noti del parterre del Trono Over che, contro ogni aspettativa, avevano deciso di viversi fuori dal programma. Come è nata la storia tra Barbara e Ruggiero Un amore nato quasi per caso, quando la De Santi, dopo anni di relazioni burrascose e grandi delusioni, sembrava ormai aver chiuso con l'amore.