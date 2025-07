Lotito l' ironia dopo il malore in Senato | So' maledizioni che mi mandano

Claudio Lotito, il noto presidente della Lazio e senatore di Forza Italia, ha vissuto un momento di grande paura in Senato a causa di un improvviso malore. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra colleghi e cittadini, ma le ultime notizie rassicurano sulle sue condizioni di salute. Tra l’eco delle maledizioni e l’ironia che ne è seguita, il suo ritorno potrebbe diventare il vero colpo di scena di questa vicenda.

Paura in Senato per Claudio Lotito. Il presidente della Lazio e senatore di Forza Italia è stato costretto a lasciare l'Aula dopo aver accusato un malessere improvviso. In un primo momento si era parlato di problemi respiratori, tanto che Lotito è stato trasportato d'urgenza al Policlinico Gemelli di Roma per sottoporsi a una serie di controlli approfonditi. Fonti ospedaliere hanno successivamente rassicurato sulle sue condizioni: «Sono buone», hanno dichiarato i medici, spiegando che il senatore si trova ora ricoverato nel reparto di cardiologia intensiva, in osservazione per la notte. Nel pomeriggio è arrivata anche una nota ufficiale dallo staff del senatore, che ha voluto precisare la natura del ricovero: «Non si è trattato di alcun malore, ma solo di accertamenti di controllo». 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Lotito, l'ironia dopo il malore in Senato: "So' maledizioni che mi mandano..."

