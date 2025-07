Congedo di tre giorni per il gatto o il cane malato o peggio La proposta di Avs e le aperture a destra – Video

Una proposta innovativa e umana arriva dal Parlamento: un congedo di tre giorni per prendersi cura del proprio animale malato o in lutto. Presentata da Devis Dori di Alleanza Verdi e Sinistra, questa iniziativa riconosce gli animali come membri della famiglia, offrendo un sostegno concreto ai proprietari affrontando con maggiore serenità momenti difficili. È un passo importante verso una società più empatica e attenta alle emozioni di tutti i suoi membri.

Una proposta di legge che punta a introdurre un permesso lavorativo in caso di malattia o decesso del proprio animale domestico. È questa l’idea alla base del nuovo testo presentato in questi giorni dal deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Devis Dori. «Gli animali sono considerati a tutti gli effetti parte del nucleo familiare, alla stregua di una persona. Conosciamo tutti il dolore che può provocare la loro perdita o la loro malattia», spiega Dori in un’intervista a Open. Tre giorni di pemesso. Nel dettaglio, la proposta prevede tre giorni di permesso retribuito in caso di decesso e otto ore annuali in caso di malattia dell’animale d’affezione. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: proposta - giorni - congedo - gatto

Pintus Juve, Pedullà svela: «I bianconeri stanno provando a prenderlo da due anni. Negli ultimi giorni sta ascoltando la proposta ma…» - La Juventus è da tempo interessata a Pintus, il preparatore atletico al centro delle attenzioni bianconere negli ultimi due anni.

Congedo di tre giorni per il gatto o il cane malato (o peggio). La proposta di Avs e le aperture a destra - Video; A New York proposto il congedo dal lavoro per la malattia del proprio cane, gatto o altro animale domestico; New York, verso il congedo di malattia per gli animali domestici.

Nel Lazio prima proposta di legge (Pd) sul congedo mestruale: «Nei giorni di picco a casa da lavoro e scuola» - Corriere della Sera - La presenta la consigliera regionale del Pd Eleonora Mattia, che col testo depositato ieri 12 maggio chiede, in pratica, di accogliere le ... Si legge su roma.corriere.it

Congedo mestruale in Italia, arriva il ddl: due giorni senza scuola e lavoro per chi ha forti dolori - Fanpage.it - Sinistra: due giorni di congedo mestruale per le studentesse e le lavoratrici che hanno un ciclo particolarmente doloroso. fanpage.it scrive