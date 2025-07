Paolo Ruffini su Canale 5 dalla prossima stagione con uno show che non sarà Zelig

Mentre si avvicinano le indiscrezioni ufficiali sui palinsesti Mediaset, cresce l'attesa per le novità di Canale 5. Tra le voci più calde, spunta il nome di Paolo Ruffini, pronto a scendere nuovamente in campo con uno show comico che promette di sorprendere. Dopo il ritorno di Zelig, il pubblico si prepara a un nuovo format che potrebbe rivoluzionare l'intrattenimento televisivo. La prossima stagione si prospetta ricca di sorprese e innovazione.

In attesa di conoscere i palinsesti Mediaset per la prossima stagione, salta fuori il nome di Paolo Ruffini per uno show comico su Canale 5. Mancano poche ore all'ufficialità dei palinsesti Mediaset, ma intanto un altro programma si aggiunge alla lista dei prossimi programmi di Canale 5: il ritorno di Zelig e l'arrivo di un nuovo format comico. Con l'arrivo di Paolo Ruffini. Il ritorno di Zelig Si tratta naturalmente di indiscrezioni, voci intercettate tra le varie ipotesi. Ma in un articolo di Affari Italiani a firma Hit, si parla proprio del ritorno in prima serata di Zelig. Lo show comico è andato in onda l'ultima volta a gennaio 2025, con tre puntate e un ultimo appuntamento con il meglio dell'edizione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it