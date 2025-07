Presidenza danese al Consiglio Ue Frederiksen | L' Europa sta affrontando le maggiori sfide dal 1940

In un contesto storico senza precedenti, l'Europa si prepara a vivere un semestre cruciale sotto la guida della Danimarca e della sua prima donna premier, Mette Frederiksen. Con sfide che richiedono obiettivi climatici ambiziosi e una forte coesione, il continente si impegna a trasformare le difficoltà in opportunità di progresso e sostenibilità . La strada è segnata: l'Europa deve agire ora per scrivere un nuovo capitolo di resilienza e innovazione.

(Agenzia Vista) Strasburgo, 08 luglio 2025 “Prima di tutto abbiamo bisogno di obiettivi climatici ambiziosi, quindi invito tutti a mantenere alta l'attenzione sulla transizione verde affinchĂ© diventi realtĂ . Per i prossimi sei mesi la Danimarca avrĂ la presidenza del Consiglio Ue, e si appresta a farlo in un momento molto particolare: l'Unione europea non affrontava sfide come quelle di oggi dagli anni Quaranta”. Così la premier della Danimarca Mette Frederiksen nel suo intervento all'Eurocamera di Strasburgo riunita in sessione plenaria, in occasione del debutto della presidenza danese del Consiglio Ue. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Presidenza danese al Consiglio Ue, Frederiksen: L'Europa sta affrontando le maggiori sfide dal 1940

In questa notizia si parla di: presidenza - danese - consiglio - frederiksen

Riforma farmaceutica. La presidenza danese alla prova dell’equilibrio - La Danimarca si appresta a guidare la presidenza del Consiglio Ue in un momento cruciale per la riforma farmaceutica europea.

Si è aperto ieri nella città di Aarhus il semestre di presidenza danese del Consiglio dell’Unione Europea, alla presenza di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, della premier danese Mette Frederiksen e del presidente del Cons Vai su Facebook

A Bruxelles, insieme ai Primi Ministri danese, Mette Frederiksen, e olandese, Dick Schoof, ho ospitato - a margine del Consiglio europeo - una nuova riunione informale tra alcuni degli Stati membri piĂą interessati al tema delle soluzioni innovative da applicare Vai su X

Tra migranti e transizione verde, l’Europarlamento si spacca sulle priorità della presidenza danese dell’Ue; Presidenza danese al Consiglio Ue, Frederiksen: L'Europa sta affrontando le maggiori sfide dal 1940; Presidenza danese al Consiglio Ue, Frederiksen: Basta finanziare la macchina da guerra di Putin.

Presidenza danese al Consiglio Ue, Frederiksen: L'Europa sta affrontando le maggiori sfide dal 1940 - “Prima di tutto abbiamo bisogno di obiettivi climatici ambiziosi, quindi invito tutti a mantenere alta l’attenzione sulla transizione verde affinché diventi realtà. Riporta ilgiornale.it

La Danimarca debutta alla presidenza del Consiglio Ue, Frederiksen parte in quarta sull’energia: “Basta finanziare la macchina da guerra russa” - Il primo ministro danese: "Abbiamo bisogno di obiettivi climatici ambiziosi, attenzione alta sulla transizione verde" ... Secondo dire.it