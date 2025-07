Orio al Serio un uomo muore risucchiato dal motore di un aereo

Un drammatico incidente scuote l'aeroporto Orio al Serio di Bergamo: un uomo, presumibilmente in crisi e ospite di una comunità locale, è stato travolto e risucchiato dal motore di un aereo in partenza per la Spagna. Pochi istanti prima del decollo, un forte scossone ha preceduto la tragedia. La vicenda solleva interrogativi sul suo gesto e sulle circostanze che lo hanno portato a questa drammatica conclusione, lasciando tutti senza parole.

Uno scossone pochi istanti prima del decollo. Un uomo è stato travolto sulla pista di rullaggio da un Airbus in partenza dall'aeroporto Orio al Serio di Bergamo e diretto in Spagna. La vittima sarebbe un 35enne con problemi di tossicodipendenza, ospite di una comunità della zona. L'ipotesi più accreditata sembra quella del gesto estremo. Da una prima ricostruzione l'uomo sarebbe arrivato in auto nei pressi del terminal, per poi abbandonarla e entrare di corsa in pista da una porta di sicurezza. Resta da capire come sia riuscito ad aggirare i controlli dell'aeroporto e a raggiungere l'aereo già in movimento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Orio al Serio,"un uomo muore risucchiato dal motore di un aereo

Si chiamava Andrea Russo, l'uomo che questa mattina è morto risucchiato dal motore di un aereo Volotea che stava rullando sulla pista di Orio al Serio.