caos piantedosi accusato di ingresso illegale e respinto dalla libia di haftar

Una visita diplomatica che avrebbe potuto rafforzare i legami tra Italia, Libia e Unione Europea si è trasformata in un incidente internazionale di grande risonanza. Piantedosi, accompagnato da altri rappresentanti europei, è stato respinto e accusato di ingresso illegale dalla Libia di Haftar, scatenando reazioni e tensioni diplomatiche. Questa vicenda mette in luce quanto siano fragili gli equilibri nella regione e quanto sia cruciale il ruolo della diplomazia.

È stata una missione diplomatica finita in un clamoroso incidente internazionale quella che avrebbe dovuto vedere il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in visita in Libia, insieme ai suoi omologhi Byron Camilleri ( Malta ) e Thanos Plevris ( Grecia ), e al commissario europeo Mark Brunner. I quattro sono stati fermati all’aeroporto di Bengasi e costretti a lasciare il Paese su ordine del governo di Osama Hamad, l’esecutivo della Cirenaica fedele al generale Haftar ma non riconosciuto dalla comunità internazionale. Dichiarati “ indesiderabili ” e accusati di “ ingresso illegale ”, i rappresentanti europei sono stati respinti con una nota dai toni durissimi, diffusa proprio dal governo della Cirenaica, in cui si denuncia la violazione di norme diplomatiche e convenzioni internazionali, oltre alla presunta mancata osservanza delle procedure previste per l’ingresso dei diplomatici stranieri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it