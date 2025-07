Arriva la Luna Piena in Capricorno il 10 luglio 2025 | scontro tra bisogni e realtà

Il cielo si illumina con la Luna Piena in Capricorno il 10 luglio 2025, un evento che invita a confrontarci tra desideri personali e responsabilità. È un momento di profonda riflessione, soprattutto per Cancro, Capricorno, Bilancia e Ariete, i segni più coinvolti in questa dinamica cosmica. Prepariamoci a navigare tra emozioni e doveri, perché questa Luna potrebbe rivelare importanti verità su noi stessi e le scelte future. Continua a leggere per scoprire cosa riserva questo affascinante transito.

Giovedì 10 luglio diamo il benvenuto alla Luna Piena in Capricorno che attiva i temi di disciplina e responsabilità. La Luna rappresenta le nostre emozioni, mentre il Capricorno rappresenta la logica e l’ordine. Mentre la sensibilità della Luna ci permette di ved Vai su Facebook

