L’Ue non piace a Bengasi? Perché la Cirenaica di Haftar ha bloccato Team Europe

Una delegazione europea di alto livello, arrivata a Bengasi per rafforzare la cooperazione sulla gestione dei flussi migratori, è stata bloccata all’aeroporto di Benina. La regione, controllata dalla Cirenaica di Haftar, ha interrotto improvvisamente il viaggio, evidenziando le tensioni tra le autorità locali e l’Unione Europea. Questa vicenda mette in luce le complesse dinamiche politiche e strategiche che influenzano la stabilità e la cooperazione nel Mediterraneo.

Una delegazione europea di alto livello è stata fermata oggi all'aeroporto di Benina, a Bengasi, dove era giunta per una missione ufficiale nell'ambito dell'iniziativa "Team Europe" dedicata alla gestione dei flussi migratori. Il gruppo, guidato dal commissario UE per gli Affari interni e le Migrazioni, Magnus Brunner, e composto dai ministri dell'Interno di Italia ( Matteo Piantedosi ), Malta ( Byron Camilleri ) e Grecia ( Thanos Plevris ), è stato bloccato dalle autorità dell'Est libico, che hanno dichiarato la delegazione "persona non grata". Secondo un documento diffuso dal governo parallelo della Cirenaica, che si muove sotto il controllo militare del clan Haftar, la visita non era conforme alle nuove disposizioni imposte da una recente circolare sulle attività diplomatiche straniere.