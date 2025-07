Grave incidente stradale a Monreale | donna di 42 anni investita in via Venero

Un episodio drammatico scuote Monreale: una donna di 42 anni è stata investita in via Venero, lasciando la comunità sconvolta. Le gravi ferite riportate hanno richiesto un rapido intervento dei soccorsi e preoccupano per le sue condizioni di salute. La tragedia solleva ancora una volta il tema della sicurezza stradale nella zona, ricordandoci quanto sia fondamentale proteggere ogni pedone. Restate con noi per aggiornamenti sulla vicenda.

Monreale – grave incidente in via Venero a Monreale. Una donna di 42 anni è stata investita da un’auto.L’impatto ha provocato conseguenze serie per la pedone, che ha riportato lesioni di notevole entità. Sul posto il personale sanitario del 118. La vittima, considerata in condizioni critiche, è stata immediatamente trasferita all’ospedale Ingrassia di Palermo in . L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Grave incidente stradale a Monreale: donna di 42 anni investita in via Venero

