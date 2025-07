Corsi INDIRE sostegno c’è la proroga anche per i triennalisti | domande entro il 9 luglio alle 17 | 00 Per abilitati estero istanze fino alle 17 | 00 dell’11 luglio

Se sei interessato ai corsi di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità, questa è una notizia importante: i termini di iscrizione sono stati prorogati! La data limite per i triennalisti è ora il 9 luglio alle 17:00, mentre gli abilitati estero hanno tempo fino all’11 luglio alle 17:00. Non perdere questa opportunità di aggiornamento e formazione, perché il futuro della scuola parte anche da qui.

Sono stati prorogati i termini di iscrizione ai percorsi online di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità, come previsto dal decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

GPS elenco aggiuntivo: scioglimento riserva dal 16 giugno al 3 luglio 2025 per chi consegue abilitazione o titolo sostegno entro il 30 giugno. AVVISO Ministero - Se sei tra i candidati che otterranno l'abilitazione o il titolo di sostegno entro il 30 giugno, segna in agenda il periodo dal 16 giugno al 3 luglio 2025: sarà il momento di sciogliere la riserva e inserirsi nell'elenco aggiuntivo delle GPS per l’anno scolastico 2025/26.

