Sardegna allarme incendi a Sassari e alla Maddalena

L’isola di Sardegna si trova ancora una volta sotto l’allerta massima a causa degli incendi che stanno devastando la zona orientale, in particolare Sassari e La Maddalena. Con il bollino rosso in vigore, emergenza e solidarietà si mescolano mentre le autorità si mobilitano per proteggere abitazioni e vite umane. La situazione resta critica e in rapido sviluppo: ecco tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti.

Giornata di allerta per gli incendi in tutta la Sardegna orientale dove è scattato il bollino rosso. Alcune abitazioni sono state fatte evacuare alla periferia della Maddalena, nel nord Sardegna, a causa di un incendio che è divampato vicino alle abitazioni. Le persone sono state soccorse anche a bordo delle motovedette della Capitaneria di Porto che sta dando supporto al sindaco Fabio Lai che ha deciso l'evacuazione immediata delle case minacciate dal fuoco. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Sardegna, allarme incendi a Sassari e alla Maddalena

