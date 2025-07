Trattativa sui dazi Trump avverte | L' Ue ci sta trattando bene lettera entro due giorni

In un contesto di tensioni commerciali in evoluzione, Donald Trump ha annunciato il rinvio dei dazi al primo agosto, offrendo all’UE un'ulteriore opportunità di dialogo. Nel frattempo, Washington applica tariffe più severe su sette nazioni, tra cui Giappone e Corea del Sud, scatenando reazioni contrastanti. La partita sui dazi resta calda e incerta: l'Europa, da parte sua, invita a trattare bene, puntando a un accordo che possa favorire tutti.

