Pd in tilt per il musicista russo Picierno | Sta con Putin De Luca | Non censuriamo

Il mondo della musica si trova al centro di un acceso dibattito politico e culturale, con figure come Valery Gergiev che dividono le opinioni tra ammirazione e contestazione. Il maestro russo, noto sostenitore di Putin, tornerĂ in Italia il 27 luglio alla Reggia di Caserta, scatenando reazioni contrastanti. Tra passato e presente, questa visita mette in luce come la musica possa diventare un terreno di confronto e riflessione, oltre i confini del palco e delle ideologie.

Il direttore d'orchestra russo divide la sinistra. Valery Gergiev, considerato un fedele sostenitore di Putin, è atteso il 27 luglio alla Reggia di Caserta per guidare l'orchestra filarmonica del Teatro Verdi di Salerno e i solisti del Teatro Mariinskij di San Pietroburgo. L'ultima apparizione in Italia risale al lontano febbraio 2022, quando sarebbe dovuto salire sul palco del Teatro alla Scala di Milano. Proprio in quell'occasione fu emarginato, etichettato come complice dell'invasione in Ucraina, dal sindaco di Milano Giuseppe Sala. Questa estate, per Gergiev il festival italiano sarĂ il primo impegno in Europa occidentale dall'inizio della guerra. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Pd in tilt per il musicista russo. Picierno: "Sta con Putin". De Luca: "Non censuriamo"

