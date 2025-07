La comicità di coppia protagonista a Villa Crastan con ' Risata a due'

Preparati a scoprire il lato più spassoso della coppia con “Risata a due” al Festival Utopia del Buongusto! Domani, 9 luglio alle 21:30 a Villa Crastan, Alberto Ierardi e Giorgio Vierda porteranno sul palco un’esplosiva commistione di comicità di coppia, tra tradizione e innovazione. Un’esperienza irresistibile che rivela come l’umorismo condiviso possa unire e far sorridere il pubblico. Non perdere questa imperdibile occasione di divertimento e riflessione!

Pontedera, 8 luglio 2025 - I l festival Utopia del Buongusto” arriva domani, 9 luglio, alle 21,30, a Villa Crastan: il Teatrino dei Fondi presenta ‘Risata a due’. Di e con Alberto Ierardi e Giorgio Vierda. Uno spettacolo a due che attraversa i paradigmi della comicità di coppia. La storia dei duetti comici, consacrata dal cinema nello scorso secolo, ha anche una radice ben più profonda se si pensa alla commedia dell’arte o per alcuni aspetti anche alle commedie del teatro greco e latino. Il duo, anche con interpretazioni canore e di danza, contiene sempre la capacità di mostrarci due parti dell’animo umano, che si può qui rappresentare con le parole di Samuel Beckett: “l’animo umano è composto da due pagliacci uno che vuol rimanersene dove è sempre stato, l’altro convinto che altrove si stia certamente meglio”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La comicità di coppia protagonista a Villa Crastan con 'Risata a due'

