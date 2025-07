Scontro tra due auto sulla Provinciale a Cerreto | danneggiata la spalletta del ponte

Un incidente scuote questa pomeriggio la provinciale tra Telese Terme e Cerreto Sannita, coinvolgendo due donne alla guida di una 500 L e una Polo. Le vetture sono state gravemente danneggiate, compromettendo la loro capacità di marcia, mentre la spalletta del ponte ha subito danni. Fortunatamente, le conducenti sono uscite senza gravi traumi, rifiutando il ricovero. Una scena che ricorda quanto la prudenza sulla strada sia fondamentale per tutelare vite e infrastrutture.

Incidente questo pomeriggio sulla provinciale tra Telese Terme e Cerreto Sannita nel territorio di Cerreto Sannita. Coinvolti due veicoli, una 500 L e una Polo. Entrambi condotti da due donne. Gravi danni alle vetture tanto che le stesse non erano più in condizione di marciare, fortunatamente però per le due conducenti non si sono registrati traumi gravi tanto che le stesse hanno rifiutato il ricovero in Ospedale e sono state soccorse dai sanitari del 118 subito intervenuti. Come conseguenza dell'impatto è stata danneggiata la spalletta del ponte, tanto che una porzione della stessa è venuta giù e si era resa necessaria la delimitazione con segnalazione di pericolo per la circolazione.