Borsa | Milano guarda al risiko bancario l' Europa ai dazi

Le Borse europee, dopo un periodo di turbolenze, trovano nuova linfa grazie ai colloqui tra USA e Giappone e alle attese per le trattative Ue sui dazi. Milano si distingue come protagonista, con un sorprendente +0,67%, trainata dai titoli bancari. Banco Bpm e Unicredit segnano nuovi record: cosa ci riserva il futuro del settore finanziario?

I colloqui Usa e Giappone e le attese per le trattative della Ue sui dazi hanno permesso alle Borse di riprendere fiato. L'indice Stoxx Europe 600 è salito dello 0,4%, con Parigi che ha guadagnato lo 0,56%, Francoforte lo 0,55%, Londra lo 0,54 per cento. Milano (+0,67%) è la migliore ma gli acquisti hanno premiato soprattutto i titoli del risiko bancario. Banco Bpm ha chiuso sui massimi storici (+3,6% a 10,49 euro) mentre Unicredit ha guadagnato l'1,9% a 58,44 euro. Sondrio, non ancora convinta delle avances di Bper, cede lo 0,7% a 11,92 euro mentre l'istituto emiliano lascia lo 0,39% a 7,62 euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano guarda al risiko bancario, l'Europa ai dazi

