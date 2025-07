Malore per Lotito ricoverato al Gemelli di Roma nel reparto di Unità coronarica Lui | Solo accertamenti

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo aver accusato un malore. Attualmente nel reparto di cardiologia, si stanno eseguendo tutti gli accertamenti necessari per garantire la sua salute e il suo recupero. La situazione, al momento, sembra sotto controllo, e i tifosi possono rimanere tranquilli: gli approfondimenti sono in corso per chiarire ogni dubbio sulla sua condizione.

Il presidente della Lazio ha avuto un malore ed è stato necessario il ricovero per procedere con tutti gli accertamenti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Malore per Lotito, ricoverato al Gemelli di Roma nel reparto di Unità coronarica. Lui: «Solo accertamenti»

In questa notizia si parla di: accertamenti - malore - lotito - ricoverato

Malore fatale in fabbrica. Accertamenti dell’Asl poi il nullaosta ai funerali - La tragica scomparsa di Mauro Tognarelli ha scosso la comunità di Lucca, lasciando aperti numerosi interrogativi.

Lazio, paura per Claudio Lotito: malore per il presidente, trasportato in ospedale per accertamenti https://oggisportnotizie.it/2025/07/lotito-malore-ricoverato/… Vai su X

Lotito, malore per il presidente della Lazio: ricoverato al Gemelli per accertamenti; Lazio, malore per Lotito, ricoverato al Policlinico Gemelli nel reparto di Unità coronarica. Lui minimizza: «Solo accertamenti»; Lotito ricoverato al Gemelli: «Nessun malore, chi mi manda maledizioni dovrà sopportarmi ancora a lungo».

Pagina 2 | Lotito ricoverato, Lazio in apprensione: malore, accertamenti in ospedale - Così il senatore e presidente della Lazio, Claudio Lotito, al telefono con LaPresse ha commentato le notizie secondo cui sarebbe stato r ... Secondo tuttosport.com

Lazio, il presidente Lotito ricoverato al Gemelli dopo un malore al Senato: “Solo accertamenti” - L’imprenditore 68enne trascorrerà la notte sotto osservazione. Da quotidiano.net