Perché è stato bloccato l' ingresso in Libia al ministro Piantedosi

Emergono importanti aggiornamenti su quanto accaduto in Libia, dove il governo di stabilità nazionale ha respinto la delegazione con ministri dell'Unione europea, tra i quali anche Matteo Piantedosi, e il Commissario europeo per le Migrazioni Magnus Brunner. La visita è stata annullata al loro arrivo all'aeroporto internazionale di Benina, nella città di Bengasi: " Sono stati debitamente informati dell'obbligo di lasciare immediatamente il territorio libico e sono stati dichiarati 'personae non gratae'" quanto reso noto in un comunicato firmato dal premier Osama Saad Hammad. Ma c'è di più. Fonti qualificate hanno precisato all' Ansa che c'è stata "un' incomprensione protocollare non gestita dalla rappresentanza italiana alla base dello stop alla missione diplomatica" con il ministro dell'Interno Piantedosi.