Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-07-2025 ore 18 | 40

Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, il servizio della regione Lazio dedicato all'aggiornamento sul traffico. Oggi, alle ore 18:40 dell’8 luglio 2025, situazione impegnativa sulla statale Pontina in direzione Roma, con una riduzione di carreggiata per le verifiche dei vigili del fuoco dopo un incendio. Lunghe code si estendono da Castel di Decima a via Vaccareccia, causando ripercussioni anche su via di Pratica e sul Raccordo Anulare. Restate sintonizzati per aggiornamenti continui e consigli utili per viaggiare in

Astral infomobilità di Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio focus sulla statale Pontina in direzione tipo una riduzione di carreggiata Per consentire ai vigili del fuoco di svolgere le verifiche dopo aver spento l'incendio lunghe code da Castel di Decima via vaccareccia con ripercussioni file anche su via di Pratica veniamo al traffico sul Raccordo Anulare codini interna tra l'uscita Nomentana e Prenestina in esterna Si procede a rilento dalla Roma Fiumicino alla Laurentina poi dalla Ardeatina Tuscolana sulla tratto Urbano della Roma Teramo si rallenta dal vivo la tangenziale est Raccordo Anulare uscita andiamo sulla Roma Fiumicino per un'auto in panne code da via della Magliana a Parco de' Medici direzione raccordo ci spostiamo sulla regionale di Frosinone Gaeta risolto l'incidente km 12 la strada è stata riaperta nelle due direzioni ci spostiamo sulla Roma Napoli dove si è verificato un incidente dal vivo per la diramazione Roma sud e l'innesto con la A24 roma-teramo al momento non ci sono percussioni traffico in direzione Firenze le altre notizie al trasporto ferroviario ricordiamo che termina alle 18 di oggi lo sciopero nazionale del gruppo Ferrovie dello Stato pertanto i treni possono subire cancellazioni o variazioni restiamo nell'ambito del trasporto ferroviario resta sospesa la circolazione sulla linea Roma Napoli via Formia tra Latina e Sezze ricordiamo per un incendio in prossimità dei Binari subiscono i ritardi variazione e cancellazione da Gina Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-07-2025 ore 18:40

In questa notizia si parla di: roma - regione - lazio - viabilità

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25 - Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

? È operativo il piano anti-caldo della Regione Lazio che prevede: L’individuazione delle persone più a rischio Il coordinamento da parte delle Aziende Sanitarie Locali della sorveglianza attiva da parte dei medici di medicina generale Il divieto di svol Vai su Facebook

Roma-Cassino e viabilità della Città metropolitana di Roma, due audizioni in commissione; La Roma presenta il piano viabilità per il nuovo stadio a Pietralata; La grossa inchiesta per corruzione sugli appalti pubblici a Roma.