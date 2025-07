Emergenza a Marsiglia per grande incendio | le fiamme vicine alle case

L’incendio devastante a Marsiglia sta minacciando le case e la natura circostante, con le fiamme che continuano a espandersi fuori controllo. Nonostante gli sforzi di vigili del fuoco, canadair ed elicotteri, la situazione si fa sempre più critica, richiedendo un intervento immediato e coordinato per proteggere abitazioni e territori. La città è in allerta: l’emergenza richiede il massimo sforzo di tutta la comunità per contenere questa tragedia crescente.

Un grosso incendio boschivo, attualmente fuori controllo, sta dilagando nei dintorni di Marsiglia. Raggiunte dal fuoco diverse case. La situazione si sta facendo molto grave, nonostante il massiccio intervento di risposta all'emergenza con numerosi canadair ed elicotteri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In questa notizia si parla di: emergenza - marsiglia - incendio - case

Maxi incendio raggiunge Marsiglia: voli sospesi e vietato uscire di casa; Marsiglia brucia: maxi-incendio in città. Chiuso l’aeroporto, stop ai treni e ospedale senza…; Maxi incendio a Marsiglia: aeroporto chiuso e cittadini invitati a restare in casa.

Spaventoso incendio a Marsiglia, fiamme vicino alle case. Chiuso l’aeroporto. L’allerta: “Chiudetevi in un edificio in muratura” - Le fiamme sono partite dalla banlieue alle Pennes- Secondo msn.com

Francia, maxi incendio raggiunge Marsiglia: chiuso aeroporto - Mirabeau e che ha distrutto finora 30 ettari, ha raggiunto Marsiglia nel sud della Francia, dove agli abitanti del 16esimo arrondiss ... Segnala msn.com