Bengasi respinge la delegazione Ue col commissario Brunner e Piantedosi Una mossa libica per avere più potere

Bengasi respinge con fermezza la delegazione europea guidata da Brunner, con Piantedosi e altri ministri presenti, segnando una mossa strategica per riaffermare il controllo libico sulla regione. La visita, comunicano le autorità di Bengasi, è stata rifiutata come risposta a quella che considerano un’ingerenza esterna e un tentativo di manipolare gli equilibri locali. In un contesto di tensione crescente, questa mossa potrebbe segnare un punto di svolta nelle relazioni tra Libia e Unione Europea.

Il governo di stabilità nazionale, quello di Bengasi che controlla esclusivamente la Libia orientale, ha respinto la missione di Team Europe guidata dal commissario europeo per le migrazioni Magnus Brunner. Nella delegazione erano presenti anche il ministro dell’Interno italiani Marco Piantedosi, quelli di Grecia e Malta. È quanto riporta un comunicato firmato dal premier della governo di stabilità nazionale, Osama Saad Hammad. “La visita programmata dei Ministri dell’Interno delle Repubbliche di Italia, Grecia e Malta, e del Commissario europeo per le Migrazioni, insieme alla delegazione al loro seguito, è stata annullata al loro arrivo all’aeroporto internazionale di Benina, nella città di Bengasi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Bengasi respinge la delegazione Ue col commissario Brunner e Piantedosi. “Una mossa libica per avere più potere”

In questa notizia si parla di: bengasi - respinge - delegazione - commissario

Libia, governo Bengasi respinge Piantedosi e delegazione Ue: “Persone non grate” - Il recente rifiuto del governo di stabilità nazionale in Libia orientale di accogliere la delegazione europea, guidata da Piantedosi e Brunnes, evidenzia le tensioni tra le parti.

La Libia respinge Piantedosi e una delegazione Ue: «Ingressi illegali». Il governo dell’Est, guidato da Osama Hamad e il generale Haftar, ha bloccato all’aeroporto di Bengasi il commissario alle Migrazioni e i ministri dell’Interno di quattro paesi Vai su X

Libia, Governo Bengasi respinge delegazione Ue con Piantedosi; Bengasi respinge la delegazione Ue col commissario Brunner e Piantedosi. Una mossa libica per avere più potere; Libia, governo di Bengasi respinge delegazione Ue con Piantedosi.

FLASH: Alta tensione Italia-Libia, respinta a Bengasi una delegazione Ue con il ministro Piantedosi - Il governo dell'est della Libia ha respinto una delegazione di ministri europei al loro arrivo a Bengasi. Segnala affaritaliani.it

Il governo libico respinge una delegazione Ue con Piantedosi. 'Stop per incomprensione' - Fonti, 'il problema non ha riguardato la delegazione italiana' (ANSA) ... Si legge su ansa.it