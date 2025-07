Supplenze docenti 2025 26 UIL | Per le 150 preferenze le sedi siano precompilate con scelte anno precedente Le schede per le procedure

Se sei un docente in attesa di supplenze per l’anno scolastico 2025/26,è fondamentale conoscere le novità e le modalità di presentazione delle istanze. La UIL Scuola RUA ha espresso le proprie osservazioni sul processo, che si svolgerà dal 17 al 30 luglio 2025 su POLIS – Istanze Online. Con la possibilità di indicare fino a 150 preferenze, è essenziale prepararsi al meglio per ottenere le sedi desiderate e assicurarsi un ruolo stabile nell’anno a venire.

La UIL Scuola RUA, a seguito della conclusione del confronto con il Ministero, ha recentemente le proprie osservazioni riguardo alla procedura per l’assegnazione delle supplenze del personale docente per l’anno scolastico 202526. Le istanze potranno essere presentate dal 17 al 30 luglio 2025 attraverso la piattaforma POLIS – Istanze Online, consentendo agli aspiranti di indicare fino a 150 preferenze per incarichi a tempo determinato al 30 giugno, 31 agosto o finalizzati al ruolo. L'articolo Supplenze docenti 202526, UIL: “Per le 150 preferenze le sedi siano precompilate con scelte anno precedente”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: supplenze - preferenze - anno - docenti

Supplenze 2025/26, domanda delle 150 preferenze: docenti che danno disponibilità alla continuità avranno la priorità. Pillole di QuestionTime - Nell'imminente anno scolastico 2025/2026, le supplenze si faranno più competitive. Durante il recente question time su OrizzonteScuola TV, è emerso che i docenti che dichiarano disponibilità alla continuità avranno un vantaggio decisivo nella scelta delle 150 preferenze.

Supplenze e Ruolo – Scadenzario 2025 Giugno Entro il 15 giugno: i docenti di sostegno che hanno ricevuto richiesta di continuità possono confermare l’interesse per l’anno 2025/26, con priorità nella domanda delle 150 preferenze (non vincolante). Dal Vai su Facebook

Supplenze docenti 2025/26, ruoli da GPS e conferma sostegno, domanda 150 preferenze (probabile) dal 17 al 30 luglio Vai su X

Supplenze docenti a.s. 2025/26: 150 preferenze, apertura prevista il 17 luglio [Schede]; Supplenze docenti 2025/26, ruoli da GPS e conferma sostegno, domanda 150 preferenze (probabile) dal 17 al 30 luglio; Scelta delle 150 preferenze per GaE e GPS, tutto pronto per compilazione istanza. Ci sarà tempo fino al 30 luglio..

Supplenze docenti 2025/26, ruoli da GPS e conferma sostegno, domanda 150 preferenze (probabile) dal 17 al 30 luglio - Si tratta dell'avvio alle supplenze del personale docente nell'anno scolastico 2025/26, la cosiddetta domanda per le max 150 preferenze. Segnala orizzontescuola.it

Immissioni in ruolo e supplenze 150 preferenze, tutto pronto: ecco i dettagli operativi. SPECIALE con Cozzetto (Anief) al termine della riunione - Nel pomeriggio, il Ministero dell’Istruzione e del Merito renderà note le disposizioni ufficiali per la compilazione delle 150 preferenze per le GPS. Si legge su orizzontescuola.it